Белорусское государственное агентство «Белта» опубликовало в телеграм-канале видео о митингах, в котором использовали снимок с акции протеста в Барселоне в 2019 году. Фотографию заметил телеграм-канал «Чай з малиновым вареньем».

Минутный ролик, который выложила «Белта», это фактически слайд-шоу снимков белорусских протестов и перебивки с титрами: «Купленные и продажные сволочи <…> готовы за 20 долларов продать свою мать <…> хотят появится на наших улицах <…> чтобы разнести все то, что мы так долго строили» (орфография сохранена).

Фотография из Барселоны появляется на 00:29, уточняет TJournal. Оригинал снимка опубликован в заметке Reuters от 17 октября 2019-го.

TJ добавляет, что видео, опубликованное в телеграме «Белты», впервые появилось в канале «Желтые сливы» (там оно вышло утром 18 августа), который пишет «посты в поддержку действующей власти и с критикой протестующих».

Авторство ролика неясно, в начале видео появляется титр «Патриоты республики Беларусь представляют». Организацию или движение с таким названием «Медузе» путем беглого поиска в интернете обнаружить не удалось. Во «ВКонтакте» есть сообщество «Патриоты республики Беларусь», в нем состоит 14 человек, оно не обновлялось с июля 2019-го.