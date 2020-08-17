В Белоруссии начались перебои с интернетом

Пользователи в сообщили о серьезных перебоях в работе интернета, в том числе при попытке подключения через VPN.

Телеграм-канал Nexta Live писал, что сеть отключают «массово по всей стране». В Минске, как передавало РИА Новости, не работает 4G и домашний интернет.

С 11:30 мск сайты агентства «Белта», изданий tut.by и Onliner были недоступны, в том числе с российских IP-адресов. На момент выхода заметки из России сайты изданий открывались.

До этого в течение примерно 20 минут заглушка на сайте «Белты» сообщала, что не удалось найти IP-адрес сервера www.belta.by; от www.tut.by и onliner.by было превышено время ожидания ответа.

В Белоруссии с 9 августа идут протесты из-за выборов президента. Интернет по всей стране периодически отключают, в Минске глушат связь с первого дня массовых акций.