«Ужасная ситуация». Трамп впервые высказался о событиях в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп назвал сложившуюся в Белоруссии ситуацию «ужасной», передает Reuters.

По словам Трампа, США внимательно следят за происходящим. Госсекретарь США Майк Помпео ранее 17 августа сказал, что Вашингтон намерен вместе с ЕС «помочь белорусскому народу достичь суверенитета и свободы», добавляет Reuters.

Депутаты Европарламента 17 августа заявили, что не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и назвали его персоной нон-грата в ЕС.

В Минске и других белорусских городах с 9 августа идут акции протеста из-за президентских выборов. Лукашенко, по данным ЦИК Белоруссии, выиграл их с результатом 80%.