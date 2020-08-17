«Им понятен только язык силы и экономического ущерба. Нам придется показать, что мы готовы нанести им его». Глава штаба Тихановской призвала к забастовкам

Руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз опубликовала обращение, в котором призвала граждан Белоруссии участвовать в забастовках. Она заявила, что белорусам надо «помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет».

«Им понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Чтобы жить в дворцах и миллионных коттеджах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластный митинг людей из райцентров, им нужны деньги. Чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана», — заявила Мороз.

Обращение | Руководитель штаба Мария Мороз Страна для жизни

Рабочие многих промышленных предприятий в Белоруссии уже объявили забастовки. Об остановке работы, в частности, объявили сотрудники «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода (БМЗ), БелАЗа и Минского тракторного завода (МТЗ). Кроме того, начали бастовать сотрудники Белтелерадиокомпании. Участники протестных акций требуют пересмотра результатов президентских выборов и отставки Александра Лукашенко.