Михаила Ефремова выписали из больницы

Актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы, куда его доставили 11 августа из зала суда. Его адвокат Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что актер находится дома.

По словам Пашаева, он не знает, какой диагноз был поставлен Ефремову при госпитализации. 10 августа, накануне госпитализации актера, адвокат говорил, что у его подзащитного проблемы с сердцем. Позднее Пашаев утверждал, что у Ефремова диагностирован инсульт.

Михаила Ефремова отвезли в больницу 11 августа из Пресненского суда Москвы, где рассматривается его уголовное дело. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на машине в другой автомобиль на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров.