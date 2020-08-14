В телеграме для Android появились видеозвонки

В телеграме для ОС Android появилась функция видеозвонков, сообщается в блоге мессенджера.

Для пользователей iOS звонки будут доступны после того, как соответствующее обновление для приложения проверят модераторы App Store.

Чтобы начать видеозвонок, нужно нажать кнопку с иконкой камеры в профиле пользователя.

«Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана», — сказано в блоге.

Групповые видеозвонки Telegram пообещал запустить «в ближайшие месяцы».

Возможность включить видеозвонки в тестовом режиме в телеграме для iOS появилась в конце июля. В последней версии мессенджера следует десять раз нажать значок «Настройки», после чего в открывшемся меню Debug включить экспериментальные функции (Experimental feature). Чтобы позвонить кому-то, нужно, чтобы собеседник выполнил те же самые действия.