Telegram запустил в тестовом режиме видеозвонки

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.

Как пишет издание «Код Дурова», активировать функцию можно следующим образом:

скачать версию 6.3;

нажать 10 раз на значок «настройки» (Settings), после чего откроется дебаг-меню (Debug);

включить в меню «экспериментальные функции» (Experimental feature).

После этого в профилях пользователей появится значок «Video call». Однако, собеседники также должны активировать у себя экспериментальные функции для совершения видеозвонков, добавляет издание.

В официальном апдейте от компании про видеозвонки ничего не сообщается. Среди нововведений версии 6.3 называются возможности устанавливать видео-аватар, пересылать файлы до двух гигабайт и смотреть детальную статистику в группах на более 500 человек.

В апреле 2020 года, когда в разгар пандемии коронавируса стали особенно популярны сервисы видеоконференций, Telegram обещал, что запустит функции групповых видеозвонков до конца года.