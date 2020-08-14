Для помощи белорусам, потерявшим работу из-за забастовок, создали Фонд солидарности

Движение BY_help вместе с бизнесменами создали Фонд солидарности для помощи гражданам Белоруссии, которые потеряли работу в связи с акциями протеста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист, сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — приводит Навоша слова правозащитника Андрея Стрижака, который возглавил фонд.

Фонд солидарности также готов оказывать помощь участникам забастовок, «если те потеряют работу либо подвергнутся иным преследованиям».

Пожертвования в фонд можно переводить в фейсбуке, через PayPal и на Revolut.

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