Для помощи белорусам, потерявшим работу из-за забастовок, создали Фонд солидарности
Источник: Дмитрий Навоша
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Движение BY_help вместе с бизнесменами создали Фонд солидарности для помощи гражданам Белоруссии, которые потеряли работу в связи с акциями протеста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист, сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.
«Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — приводит Навоша слова правозащитника Андрея Стрижака, который возглавил фонд.
Фонд солидарности также готов оказывать помощь участникам забастовок, «если те потеряют работу либо подвергнутся иным преследованиям».
Пожертвования в фонд можно переводить в фейсбуке, через PayPal и на Revolut.