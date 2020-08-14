Департамент здравоохранения Москвы объявил о двукратном снижении смертности от COVID-19 в июле

В июле 2020 года в Москве от COVID-19 умерли 742 человека, что на 50% меньше, чем в июне. Об этом сообщает московский департамент здравоохранения.

Это те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти, уточнил департамент.

Еще 964 человека с положительным тестом на COVID-19 умерли за июль от других причин. «Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях», — добавляет департамент.

Таким образом, в Москве в июле из-за COVID-19 как основной или сопутствующей причины умерли в общей сложности 1706 человек. Как сказано в сообщении департамента, это «обосновывает всю избыточную смертность за июль».

Всего в Москве за июль 2020-го зафиксировали 10 773 смерти, что на 716 случаев больше, чем в июле 2019-го и на 1040 случаев превышает среднеиюльскую смертность за 2017-2019 годы, утверждает департамент.

Ранее департамент здравоохранения сообщал, что за июнь в Москве от COVID-19 умерли 1605 человек. Росстат в начале августа отчитался, что в России за июнь 2020-го умерли почти 12 тысяч человек, у которых диагностировали COVID-19. Из них для 5,4 тысячи человек основной причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщало ведомство.