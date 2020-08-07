В июне в России умерли почти 12 тысяч человек с диагнозом COVID-19

В июне 2020 года в России умерли почти 12 тысяч человек, у которых диагностировали COVID-19. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Основной причиной смерти коронавирусная инфекция стала для 5,4 тысячи человек из этих 12 тысяч, уточнили в Росстате.

Еще в 1,6 тысячи случаев еще идет расследование — COVID-19 пока только предполагается основной причиной смерти. В 1,4 тысячи случаев вирус повлиял «на развитие иных болезней, ускоривших смерть».

Еще у 3,5 тысячи человек COVID-19 диагностировали, но, как утверждает Росстат, вирус «никак не повлиял на летальный исход».

В целом в стране в июне 2020-го умерли 162,7 тысячи человек, добавили в ведомстве. Это на 25 тысяч больше, чем за тот же месяц годом ранее.

По данным оперативного штаба, к 7 августа в России зафиксировали 877,1 тысячи случаев заболевание COVID-19. С начала эпидемии умерли от болезни 14,7 тысячи человек.