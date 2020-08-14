Игру Fortnite удалили из App Store. После того как разработчики разрешили покупать игровую валюту в обход комиссий Apple

Apple удалила игру Fortnite из AppStore после того, как разработчик Epic Games внедрила внутри игры прямую оплату, сообщает The Verge.

«Epic Games предприняла неудачную попытку нарушить правила AppStore, которые применяются ко всем разработчикам одинаково и которые созданы для безопасности наших пользователей», — сказали в Apple, добавив, что компания не пойдет «на особые договоренности» с разработчиком.

Представитель Apple пояснил, что Epic Games активировала в приложении Fortnite непроверенную функцию, что в Apple сочли «явным желанием нарушить правила» AppStore.

Epic Games после удаления игры из AppStore подала на Apple в суд.

Разработчик говорит, что Apple забирает 30% от всех покупок, которые пользователи делают в приложении Fortnite. The Verge отмечает, что внедрение прямой оплаты снизит стоимость внутриигровой валюты.

Fortnite принесла Epic Games в 2018 году 2,4 миллиарда долларов, в 2019-м — 1,9 миллиарда.