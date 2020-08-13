«Уходи!» Рабочие БелАЗа прошли маршем по территории завода, требуя честных выборов

Сотрудники «Белорусского автомобильного завода» (БелАЗ) в городе Жодино прошли маршем по территории предприятия, скандируя «Уходи!» Видеозаписи протестующих сотрудников завода опубликовал оппозиционный телеграм-канал «Nexta Live».

Tut.by сообщил, что в 12 часов работники предприятия вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов. «Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить», — сообщил изданию один из рабочих.

Nexta и другие телеграм-каналы сообщили, что рабочие БелАЗа устроили забастовку, но представители предприятия утверждают, что это не забастовка, а встреча с трудовым коллективом.

Сами рабочие БелАЗа призвали объявить общенациональную забастовку. Также они требуют, чтобы действующая власть ушла в отставку, а политзаключенных освободили.

Один из работников завода рассказал «МБХ медиа», что сотрудники прекратили работу и вышли из цехов на улицу. При этом, утверждает собеседник издания, в одном из цехов заперли рабочих, чтобы они не присоединились к протестующим.

Рабочие разных предприятий Беларуси протестуют против результатов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК страны, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В последние дни протестовали рабочие Минского электромеханического завода, Белорусского металлургического завода. Сейчас сообщается о протестах сотрудников предприятий «Керамин», «Терразит», «Белмедпрепараты», нескольких компаний в Гродно и «Белгосфилармонии».