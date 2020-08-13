Суд в Татарстане повторно оправдал жителя Бугульмы по обвинению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью

Городской суд в Татарстане вновь оправдал 27-летнего местного жителя Сергея Кукушкина, которого обвиняли по о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает региональная прокуратура. В ведомстве имя подсудимого не раскрыли, «Татар-информ» пишет, что это Кукушкин.

Суд признал Кукушкина виновным по об умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил к восьми месяцам исправительных работ. Суд освободил его от наказания, зачтя время, которое он провел под домашним арестом. Прокуратура Татарстана, просившая приговорить Кукушкина к 14 годам колонии, намерена обжаловать решение суда.

Как сообщали СМИ, 27 октября 2019 года Кукушкин остался дома один с тремя детьми. Вечером он сообщил жене о кровотечении у младшей дочери. Врачи обнаружили у ребенка травмы, характерные для сексуального насилия. Кукушкин говорил, что травмировал дочь, неаккуратно меняя подгузник. Затем он признался, что нанес девочке травмы после ссоры с женой. «Просто психанул», — приводила «Вечерняя Казань» слова Кукушкина. Сам Кукушкин уточнял, что использовал эту фразу на суде по отношению к жене, а не ребенку.

В марте 2020 года городской суд Бугульмы впервые оправдал Кукушкина. В июле Верховный суд Татарстана отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд.