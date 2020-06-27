Суд в Татарстане оправдал отца, обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Тот объяснил все тем, что «просто психанул» после ссоры с женой

Вид на Бугульму, республика Татарстан Shutterstock.com

Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя , которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщает «Вечерняя Казань».

По данным издания, 27 октября 2019 года мужчина, имя которого не раскрывается, остался дома наедине с тремя детьми. Вечером он позвонил жене на работу и сообщил о кровотечении у дочери. Пострадавшую девочку госпитализировали. В больнице у нее обнаружили травмы, характерные для сексуального насилия. Информация об этом поступила следователям, которые возбудили дело по о насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемого отправили под домашний арест.

Сперва подсудимый говорил, что травмировал ребенка, когда неаккуратно менял подгузник. Адвокат мужчины Салават Раупов сообщил KazanFirst, что у его клиента не было умысла: «Это произошло случайно, когда чистил от каловых масс». Эксперт, выступавший на процессе, при этом сообщил, что такие повреждения не могут быть случайны. Сам обвиняемый на одном из заседаний признался, что травмировал дочь после ссоры с женой. «Просто психанул», — объяснил он.

Суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, посчитав, что тот не собирался удовлетворить сексуальные потребности, отмечает «Вечерняя Казань». Адвокат Салават Раупов сообщил, что, по мнению судьи, отец травмировал дочь случайно.

Прокуратура Бугульмы оспорила вынесенное решение суда, направив апелляцию в Верховный суд Татарстана. Заместитель городского прокурора Николай Вдовин сообщил, что на суде представили много доказательств того, что подсудимый действовал с прямым умыслом: «Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого. Хотя и не сразу, но он сознался, что якобы „от злости“ совершил насилие над дочерью».

Адвокат Салават Раупов подал в Верховный суд возражение на апелляцию прокуратуры. «Я считаю, что суд принял верное и обоснованное решение», — сказал защитник. Он отметил, что защищает жителя Бугульмы бесплатно.

К вечеру 26 июня, как сообщает «Дождь», в топ российского твиттера вышли два хэштега #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму, которые сопровождают твиты пользователей, критикующих решение суда.

Александр Бакланов