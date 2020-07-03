В Татарстане отменили оправдательный приговор жителю Бугульмы, обвиняемому в изнасиловании полуторагодовалой дочери

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы Сергею Кукушкину, обвиняемому в сексуальном насилии в отношении полуторагодовалой дочери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Уголовное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за того, что в решении нашли процессуальные нарушения, пишет «Вечерняя Казань». Дело будет рассматривать новый судейский состав.

13 марта городской суд Бугульмы оправдал Кукушкина по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. Врачи обнаружили у девочки травмы, характерные для сексуального насилия. Первоначально Кукушкин говорил, что травмировал ребенка, когда неаккуратно менял подгузник. Затем он признался, что нанес травмы дочери после ссоры с женой: «Просто психанул».

Суд Бугульмы не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, посчитав, что тот не собирался удовлетворить сексуальные потребности.