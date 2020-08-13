Начался онлайн-митинг в поддержку журналиста Ивана Сафронова

Начался онлайн-митинг в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Трансляция идет на ютьюб-канале «Новой газеты».

Онлайн-митинг за свободу слова, против шпиономании. Свободу Ивану Сафронову! Новая газета

В акции примут участие журналисты Леонид Парфенов, Иван Голунов, Олег Кашин, Светлана Прокопьева, юристы Иван Павлов и Елена Лукьянова, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, политики Дмитрий Гудков, Николай Рыбаков.

Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший в «Коммерсанте», передал секретную информацию спецслужбам Чехии.

Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, хотя предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие его журналистских источников.