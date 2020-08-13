Хор Белорусской филармонии вышел протестовать с плакатами «У меня украли голос». И спел гимн
Источник: Медиазона
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Белорусская государственная филармония объявила забастовку, сообщает «Медиазона».
Сотрудники филармонии днем 13 августа встали у здания с плакатами «У меня украли голос». Хор спел белорусский гимн «Магутны Божа».
В Белоруссии 13 августа продолжились протесты из-за выборов президента. Они состоялись 9 августа, по официальным данным, с результатом 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Забастовки готовятся объявить или уже объявили работники белорусских промышленных предприятий.