«Я, мы, он, она — за Фургала вся страна». В Хабаровске в 29 раз провели акцию в поддержку арестованного экс-губернатора
Жители Хабаровска пятую субботу подряд устроили несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств и покушений.
Как сообщает издание Dvhab.ru, около полудня (5 утра по Москве) около двух тысяч жителей города собрались у здания краевого правительства, после чего прошли шествием по центральным улицам города и вернулись к правительству. После шествия многие демонстранты разошлись.
Во время акции участники скандировали «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна», «Путина долой», «Нас будет больше», «Мы — не колония», «Мы с тобой Беларусь». Одна из участниц кричала «Нам вакцины не нужны», но остальные демонстранты этот лозунг не поддержали.
В правительстве Хабаровского края сообщили, что акция в Хабаровске собрала около 2800 человек.
Помимо Хабаровска демонстрацию устроили жители Комсомольска-на-Амуре. Они прошли по улицам города шествием с лозунгами «Фургал — наш выбор» и «Путина в отставку».
Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Акции проходят в ежедневном режиме, наиболее многочисленными они становятся по субботам.