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К акции в поддержку Фургала в День ВДВ присоединились десантники. Фотография

Источник: Meduza
В Хабаровске прошла 23-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов. 2 августа в России отмечают День ВДВ, и среди участников акции были бывшие десантники. Днем ранее <a href="https://meduza.io/feature/2020/08/01/v-habarovske-sostoyalas-22-ya-aktsiya-v-podderzhku-sergeya-furgala-nesmotrya-na-prolivnoy-dozhd-na-ulitsy-vyshli-tysyachi-lyudey" target="_blank">акции солидарности</a> с жителями Хабаровска прошли во многих крупных городах России.
В Хабаровске прошла 23-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов. 2 августа в России отмечают День ВДВ, и среди участников акции были бывшие десантники. Днем ранее акции солидарности с жителями Хабаровска прошли во многих крупных городах России.
Евгений Фельдман для «Медузы»