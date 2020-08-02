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К акции в поддержку Фургала в День ВДВ присоединились десантники. Фотография
12:32, 2 августа 2020
Источник: Meduza
В Хабаровске прошла 23-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов. 2 августа в России отмечают День ВДВ, и среди участников акции были бывшие десантники. Днем ранее
акции солидарности
с жителями Хабаровска прошли во многих крупных городах России.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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