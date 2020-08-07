В Перми гособвинение запросило реальные сроки участникам акции с чучелом Путина

Гособвинение попросило суд приговорить к реальным срокам лишения свободы фигурантов дела об акции с чучелом Путина в тюремной робе, пишет телеграм-канал «Апология протеста», следящий за судебным заседанием.

Александра Шабарчина, активиста местного штаба Навального, прокуратура просит приговорить к трем годам колонии общего режима, Александра Котова — к двум годам, Данилу Васильева — к одному году и шести месяцам заключения.

Фигурантов дела обвинили в хулиганстве. Подсудимые свою вину не признают. «Когда в будущем меня спросят за что ты сидел? Ты кого-то покалечил? Украл что-то? А я отвечу: „Я сидел за кусок пластмассы“», — цитирует «Апология протеста» последнее слово, с которым выступил в суде Данила Васильев.

В ноябре 2018 года в центре Перми появилось чучело с лицом президента России Владимира Путина и словами «Военный преступник Пыня В.В.» на груди и надписью «Лжец». В декабре того же года по городу развесили плакаты с изображением Владимира Путина и новогодним поздравлением, в котором упоминалось, что в новом году россиян ждут повышение пенсионного возраста и рост налогов. В январе 2019 года из-за двух акций возбудили уголовное дело.