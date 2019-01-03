В Перми на сторонника Навального завели дело о хулиганстве за акцию с чучелом Путина в тюремной робе

В Перми завели уголовное дело на Александра Шабарчина, активиста местного штаба Алексея Навального. Его вместе с двумя другими активистами обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц.

По словам самого Шабарчина, дело связано с двумя акциями — в ноябре 2018 года в центре Перми была установлена фигура Владимира Путина с тюремной робе с надписями «Военный преступник Пыня В.В.» и «Лжец», а в конце декабря по городу были развешаны плакаты и изображениями портретов президента и новогодними поздравлениями, в которых упоминались повышение пенсионного возраста и рост налогов.

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