Суд приостановил работу сервиса Wheely на 90 дней после его отказа передавать данные чиновникам

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely на 90 дней, сообщил «Медузе» представитель компании.

Такое решение суд принял в рамках административного дела по статье 17.7 КоАП РФ о невыполнении законного требования прокуратуры.

По словам представителя Wheely, компания обжалует решение суда.

Прокуратура Москвы в конце мая 2020-го сообщила о нарушениях в работе Wheely: сервис отказался передавать в московский департамент транспорта геолокационные данные и сведения о водителях. Проверить Wheely прокуратуру попросил департамент транспорта Москвы.

Московская мэрия 13 апреля из-за эпидемии COVID-19 временно запретила пассажирские перевозки на легковых автомобилях без лицензии такси. То есть, работать могли только белые и желтые машины, в то время как у Wheely есть только черные автомобили бизнес-класса.

В начале мая запрет сняли при условии, что сервисы будут передавать в единую навигационно-информационную систему данные о местоположении автомобилей. Прокуратура и мэрия утверждали, что требование обусловлено борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Wheely отказался передавать данные геолокации, указав, что требование действует с 2017 года и никак не связано с эпидемией. Сервис подчеркнул, что вопрос передачи данных — принципиальный для компании, поскольку сведения о местоположении автомобиля позволяют напрямую следить за водителями и косвенно за пассажирами.