СК завершил расследование дела Голунова в отношении организаторов и исполнителей

Следственный комитет завершил расследование дела Голунова в отношении организаторов и исполнителей. Об этом «Медузе» сообщил сам Голунов, получивший уведомление о завершении следственных действий.

В ближайшее время Голунов приступит к ознакомлению с материалами дела.

Адвокат одного из обвиняемых, Игоря Ляховца, в свою очередь, сообщил, что следствие отказалось вызвать главу МВД Владимира Колокольцева в качестве свидетеля. Адвокат просил допросить генерала «по обстоятельствам прекращения уголовного дела в отношении Голунова».

Обвиняемыми по делу проходят пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Один из них — Денис Коновалов — признал вину и находится под домашним арестом, остальные — в СИЗО.

Организатором следствие считает Игоря Ляховца — по версии СК, он организовал подброс наркотиков Голунову ради улучшения статистических показателей отдела.