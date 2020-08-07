Матчи чемпионата Белоруссии по футболу перенесли из-за «форс-мажора». После того как фанаты начали выкрикивать оппозиционные лозунги на трибунах

Федерация футбола Белоруссии перенеcла два матча чемпионата страны, которые должны были состояться в Минске 7 и 8 августа, на более поздний срок.

В качестве причины переноса федерация назвала «форс-мажорные обстоятельства», не уточнив, что именно под ними подразумевается. Матчи «Динамо-Минск» — «Смолевичи» и «Минск» — «Славия-Мозырь» будут проведены через несколько дней, после президентских выборов.

6 августа во время матча между местным «Шахтером» и брестским «Динамо» болельщики начали выкрикивать лозунг «Жыве Беларусь!» После распространения этой новости оппозиционные блогеры стали призывать всех желающих сходить на матч в Минске между «Динамо» и «Смолевичами».

«Жыве Беларусь!» — лозунг, который используют сторонники оппозиции в стране. Участников протестных акций неоднократно штрафовали за выкрикивание этого лозунга, в протоколах его зачастую называли «антигосударственным».

Чемпионат Белоруссии по футболу — единственный турнир в Европе, игры которого не отменялись и не переносились весной из-за пандемии коронавируса.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 9 августа.