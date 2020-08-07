Доход Рамзана Кадырова за год вырос в 20 раз

В 2019 году глава Чечни Рамзан Кадыров заработал 147,9 миллиона рублей, следует из его декларации.

За год доход Кадырова вырос в 20 раз: в 2018-м он задекларировал 7,8 миллиона рублей. Доход жены Кадырова вырос с 60 тысяч рублей в 2018-м до 2,4 миллиона рублей в 2019 году.

За прошедший год у главы Чечни появился земельный участок площадью 28,4 тысячи квадратных метров. В собственности у Кадырова, как и в 2018 году, есть участок площадью 3,6 тысячи квадратных метров и жилой дом на 2344 квадратных метра.

Сведений об источниках дохода (например, продажа недвижимости или ценных бумаг) Кадырова и его жены в декларации нет.

В 2011 году Кадыров, отвечая на вопрос «Русской службы Би-би-си» об источниках финансирования Чечни, сказал, что деньги республике «дает Аллах»: «Не знаю. Откуда-то берутся деньги».