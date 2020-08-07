Часть собранного после аварии в Норильске топлива вылилась обратно в реку

В Норильске при ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в реку Амбарная вылилось до 250 литров топлива. Об этом сообщает «Интерфакс».

При перекачке топливно-водяной смеси, которую собрали из реки, повредился трубопровод, уточняет ТАСС.

«Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом», — сказали агентству в пресс-службе Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»).

Прокуратура Норильска и СК Красноярского края начали проверки.

В конце мая 2020 года из-за аварии на ТЭЦ-3 в грунт и затем в реку Амбарная попала 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Это крупнейшая подобная авария в России с 1994 года, когда в Коми произошел разлив 94 тысяч тонн нефти.