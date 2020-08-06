Полиция Кипра опросила бизнесмена Игоря Гречушкина. Он владел судном, которое перевозило взорвавшуюся в Бейруте селитру

Полиция Кипра опросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина — бывшего владельца судна «Росус», перевозившего взорвавшийся в порту Бейрута нитрат аммония. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Ответы бизнесмена кипрская полиция отправила Ливану, который и просил поговорить с Гречушкиным.

Содержание беседы полиции и бизнесмена Cyprus Mail не приводит.

Взрыв в порту Бейрута, столицы Ливана, произошел 4 августа, погибли не меньше 135 человек, пять тысяч пострадали. Взрыв произошел на складе, где хранились 2750 тонн аммиачной селитры, которую используют как удобрение и как компонент взрывчатых веществ.

Селитру с «Росуса» конфисковали в 2014-м, в Бейруте судно арестовали за неуплату портового сбора.