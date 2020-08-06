Lenta.ru и Gazeta.ru получат государственную субсидию на зарплаты сотрудникам

Федеральное агентство по печати и массовых коммуникаций (Роспечать) предоставит государственные субсидии изданиям Lenta.ru и Gazeta.ru, которые входят в холдинг Rambler Group. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального казначейства.

Lenta.ru получит 40,8 миллиона рублей (30,8 миллиона на собственный сайт и 10 миллионов на сайт Indicator.ru), Gazeta.ru — 31,2 миллиона рублей (на собственный сайт), ООО «Рамблер Групп» — 7,5 миллиона рублей (на сайт издания «Секрет фирмы»). Субсидии можно потратить только на фонд оплаты труда.

Неназванный представитель Rambler Group заявил РБК, что выделение субсидий не связано с недостатком собственных средств. Бюджетные деньги выделены «в рамках конкретных проектов, которые были поданы в соответствующем порядке», заявил собеседник РБК. О каких проектах идет речь, не уточняется.

Как отмечает РБК, в перечне СМИ-получателей субсидий на 2020 год, который был опубликован на сайте Роспечати в середине июля, структуры Rambler Group не значатся.

В середине июля РБК сообщил, что субсидию на выплату зарплат журналистам от Роспечати получило интернет-издание Life, основанное Арамом Габреляновым. Life также не значился в списке получателей субсидий на 2020 год.