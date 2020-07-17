Издание Life получит от государства субсидию на выплату зарплат журналистам

Интернет-издание Life, основанное Арамом Габреляновым, в этом году получит из федерального бюджета 37,8 миллиона рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы федерального казначейства.

Холдинг «Ньюс Медиа» (учредитель Life) подписало соглашение с Роспечатью на получение субсидии 4 июня. Из общей суммы субсидии получатель должен потратить 23,8 миллиона рублей на зарплаты, остальное — на аренду серверов и оплату хостинга, покупку лицензионного ПО, техническое поддержание сайта.

В пресс-службе Life подтвердили получение субсидии, добавив, что она пойдет на «поддержку и развитие ресурса Life.ru, который активно занимается созданием социально значимых проектов».

Как отмечает РБК, в перечне получателей субсидий на 2020 год, опубликованном на сайте Роспечати, холдинг «Ньюс Медиа» не значится.

На сайте Life указано, что издание функционирует при финансовой поддержке Роспечати.

Впервые холдинг «Ньюс Медиа» получил субсидию от Роспечати в сентябре 2019 года. Она составила 32 миллиона рублей.