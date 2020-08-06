Индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов на фоне резко подорожавшей нефти

Индекс Московской биржи после открытия торгов 6 августа поднялся выше 3000 пунктов. На 10:31 мск составлял 3001,02 пункта (+0,28%). У отметки 3000 пунктов индекс Мосбиржи предыдущий раз был в феврале.

Рост индекса произошел за счет котировок добывающих компаний, в первую очередь нефтегазовых, которые дорожают из-за резкого роста цен на нефть, произошедшего накануне.

Как отмечает РБК, на российский рынок акций позитивное влияние оказал и рост на мировых площадках, вызванный ожиданием нового пакета стимулирующих мер в США.

5 августа цена нефти Brent поднялась выше 45 долларов за баррель — впервые после обвала в марте. 6 августа на лондонской бирже ICЕ, по состоянию на 10:35 мск, нефть Brent стоила 45,35 доллара за баррель (+0,39%), а американская WTI — 42,28 доллара за баррель (+0,2%).