«Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. Теперь он объявил об отмене рейсов

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда международных рейсов в страны, с которыми пока не возобновлено авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.

В сообщении на сайте компании сказано об отмене рейсов по 87 направлениям, в том числе в страны Евросоюза, Вьетнам, Израиль, Индию, Китай, Кубу, США, Таиланд и Японию.

До 31 августа отменены рейсы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Пассажирам вернут деньги, если они купили билеты после 1 мая, или выдадут ваучеры, если билеты приобрели до этой даты. Подробнее о возврате денег — на сайте компании.

В конце июля Общероссийское объединение пассажиров попросило Росавиацию запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто, например, в государства ЕС. Объединение указывало, что после отмены рейсов пассажирам не возвращают деньги, а дают вместо них ваучеры.

1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. На 15 августа намечено начало сообщения со Швейцарией.

В первый день частичного возобновления международных рейсов из Москвы улетели почти 2500 человек, в основном — в Стамбул.