Ведущая камчатского телеканала уволилась после организации митинга в поддержку протестующих в Хабаровске

Ведущая ГТРК «Камчатка» Александра Новикова уволилась с телеканала по собственному желанию. Об этом она сама рассказала «Открытым медиа».

По словам Новиковой, причиной увольнения стало то, что в июле она организовала в Петропавловске-Камчатском немногочисленную акцию в поддержку .

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — сказала ведущая.

Александра Новикова получила известность после того, как в феврале 2020 года не смогла сдержать смех при записи новостного выпуска об индексации социальных выплат льготникам. В эфир это видео не пошло, но его выложили в интернет. Новикову не отстранили от работы в эфире после инцидента.

Весной 2020 года Новикова в соцсетях раскритиковала голосование по поправкам к Конституции. Она также заявила, что отказывается работать в избирательной комиссии, членом которой была 10 лет подряд.