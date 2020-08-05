В Москве обокрали дом Олега Тинькова

Преступник взломал два сейфа в коттедже бизнесмена Олега Тинькова в Никольском тупике в Москве и похитил вещи стоимостью более миллиона рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Первой о краже узнала горничная жены Тинькова Рины Восман. Она рассказала, что, придя на работу, обнаружила беспорядок и сломанный сейф. Горничная отметила, что не знает, что именно пропало. По ее словам, собственники дома находятся в Англии. В ГУ МВД по Москве подтвердили РБК, что расследуют кражу, совершенную в доме в Никольском тупике, но не раскрыли имена потерпевших.

Предполагается, что похититель проник в дом 3-4 августа, отжав пластиковые двери, после чего вскрыл сейфы. Неназванные источники РБК утверждают, что украдены деньги на сумму более одного миллиона рублей, а не вещи, как об этом сообщают РИА Новости. Собеседники издания отметили, что заявление о краже подала жена Тинькова.

Олег Тиньков проходит в Лондоне. 31 июля бизнесмен сообщил в инстаграме, что вернулся домой, но не уточнил, о каком городе идет речь.