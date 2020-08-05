Сулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes благодаря рекордному росту цен на золото

Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова впервые заняла первое место в российском рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time. К 16:00 мск 5 августа журнал оценивал состояние семьи Керимовых в 24,7 миллиарда долларов.

Керимов и семья сместили с первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, состояние которого к этому же времени Forbes оценивал в 24,6 миллиарда долларов.

Forbes отмечает, что Керимов занял первое место впервые в истории рейтинга. Издание напоминает, что основа состояния семьи сенатора — акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».

Ее акции на Московской бирже к 16:00 мск 5 августа дорожают на 3,59%. С начала 2020 года компания подорожала почти в два с половиной раза, добавляет Forbes, а золото за то же время выросло в цене на 34%.

Если в начале года металл стоил 1521 доллара за унцию, то 4-5 августа его цена составила 2041-2043 доллара.

Выше двух тысяч долларов за унцию стоимость золота поднялась впервые в истории. Как пишет Bloomberg, привлекательность золота как средства сохранения доходов растет на фоне более длительного, чем ожидалось, восстановления мировой экономики после кризиса. По мнению аналитиков Goldman Sachs, которое приводит Bloomberg, золото подорожает до 2300 долларов за унцию.

В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2020 год Керимов занимает 13 место. В конце июля журнал назвал Керимова одним из самых разбогатевших за время эпидемии COVID-19 миллиардеров.