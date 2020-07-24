Из списка российских миллиардеров по версии Forbes двое за время эпидемии COVID-19 увеличили состояние почти в два раза — инвестор Леонид Богуславский и сенатор Сулейман Керимов, пишет Forbes.

Всего в мини-рейтинге журнала девять человек, чье состояние в относительном выражении росло самыми быстрыми темпами.

Лидером стал Богуславский (фонд RTP Global): с середины марта по середину июля он разбогател с полутора миллиардов долларов до 2,8 миллиарда.

На втором месте — семья Сулеймана Керимова. Керимовым принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс». Состояние Керимова и его родственников выросло с 10 миллиардов долларов до 18,6 миллиарда.

Тройку лидеров замыкает сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, состояние которого благодаря росту акций компании увеличилось с 1,2 миллиарда долларов до 2,1 миллиарда долларов.

С марта по июль 2020 года совокупное состояние богатейших россиян по версии Forbes выросло на 70,7 миллиарда долларов. Точкой отсчета издание выбрало 18 марта — тогда фондовые рынки пережили сильное падение.