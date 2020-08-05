СК начал проверку из-за сообщений о групповом изнасиловании с участием сотрудников «МБХ медиа»

Следственный комитет начал проверку по факту публикации сообщений о групповом изнасиловании, в котором предположительно могли участвовать бывшие шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет Baza, проверка начата из-за твита сотрудницы «Ленты.ру» Виктории Кузьменко, который был опубликован 13 июля. В твите она написала, что Простаков присутствовал при изнасиловании, а Золотов «в этом немного поучаствовал».

В середине июля в твиттере появилось сразу несколько тредов с жалобами на домогательства и харассмент со стороны редакторов и журналистов нескольких СМИ, а также сотрудников Сбербанка. Некоторые из них уволились, многие принесли извинения. Простаков и Золотов после выдвинутых обвинений объявили об уходе из «МБХ медиа». Простаков при этом заявил, что не помнит ту ночь, а Золотов — что не признает вину в изнасиловании, хотя у него «нет возможности оправдаться».