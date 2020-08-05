Россия решила пересмотреть налоговое соглашение с Нидерландами. От этого пострадают «Яндекс», «Связной», «Пятерочка» и другой крупный бизнес

Минфин РФ направил в Нидерланды предложение пересмотреть действующее налоговое соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

Российское ведомство предложило поднять ставку налога при выплате дивидендов из России в Нидерланды с нынешних 5% до 15%. Ранее аналогичные письма были направлены на Мальту, на Кипр и в Люксембург.

Сейчас в России при получении дивидендов платится налог по ставке 13-15%. Если получатель дивидендов является налоговым резидентом страны, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, он может платить налоги по более низкой ставке. Россия начала пересматривать налоговые соглашения с другими странами после того, как президент Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% дивиденды и проценты по вкладам, выводимые за рубеж.

Как отмечает VTimes, сильнее всего от пересмотра соглашений с Нидерландами пострадает крупный российский бизнес. В Нидерландах, в частности, зарегистрированы головные компании «Яндекса», «Связного», X5 Retail Group.

С 3 августа Россия запустила процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром. Российский Минфин сообщал, что это произошло после отказа властей Кипра поднять ставку до 15% по дивидендам.

В общей сложности соглашения об избежании двойного налогообложения у России заключены примерно с 80 странами.