Россия решила разорвать налоговое соглашение с Кипром

Минфин России с 3 августа запустил процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%)», — отмечает Минфин.

Ведомство предложило властям Кипра поднять ставку до 15% как по дивидендам, так и по процентам от займов, но переговоры не увенчались успехом. «Партнеры пытались максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями», — заявило российское финансовое ведомство.

В Минфине Кипра РИА Новости заявили, что ничего не знают о планах разорвать соглашение. Неназванный представитель ведомства заявила, что переговоры еще продолжаются. «У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены», — сказала собеседница РИА Новости.

В России при получении дивидендов нужно платить налог по ставке 13-15%. Ставку можно снизить, если получатель дивидендов является налоговым резидентом страны, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Сейчас у России заключены такие соглашения с 80 странами.

В марте президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% дивиденды и проценты по вкладам, выводимые из России за рубеж. По словам Путина, сейчас две трети таких средств благодаря схемам «так называемой оптимизации» облагаются налогом лишь в 2%.

Путин поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Кроме Кипра, начались переговоры с Мальтой и Люксембургом. В июне Минфин России решил денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.