Онлайн-слушания по делу подростка, обвиняемого в хакерской атаке на твиттер, прервали пранкеры. Они включали рэп и порно

Онлайн-слушания по делу 17-летнего подростка Грэма Кларка, обвиняемого во взломе аккаунтов знаменитостей в твиттере, были прерваны пранкерами. Об этом сообщило американское издание Tampa Bay.

Слушания проходили 5 августа в сервисе для видеоконференций Zoom. На них рассматривался вопрос об уменьшении залога для Кларка, размер которого был установлен на уровне 750 тысяч долларов. Очевидно, видеоконференция проходила в открытом режиме, к ней можно было подключиться без пароля, пишет BBC.

К конференции присоединилсь пользователи под видом журналистов CNN и BBC. Они стали включать рэп, кричать и транслировать порно. Судья вынужден был прервать слушания. Когда он их возобновил, пранкеры продолжили ему мешать. Но он все-таки смог вынести решение, одобрив уменьшение залога (до какой суммы, не уточняется).

15 июля хакеры получили контроль над 45 твиттер-аккаунтами известных людей и крупных компаний. Хакеры от имени знаменитостей попросили переводить им биткоины. Пока твиты не были удалены, они собрали криптовалюту на 110 тысяч долларов.

17-летний Грэм Кларк был задержан во Флориде 1 августа. Следствие назвало его организатором атаки на твиттер, Кларк не признал вину. Его сообщниками следствия считает 22-летнего Ниму Фазелли из Флориды и 19-летнего Мэйсона Шеппарда из Великобритании.