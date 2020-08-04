Власти Чечни отправят на общественные работы сотню выходцев из республики, живших в Москве, за их «недостойные поступки»

В Чечне сто выходцев из региона отправят на тяжелые общественные работы за то что они, переехав в Москву, вели там себя «недостойно».

Власти региона заявили, что молодые люди, которые приехали в Москву «под предлогом работы и учебы», нарушали там общественный порядок и что их поведение дискредитировало чеченскую нацию. В репортаже ЧГТРК «Грозный» говорилось, что они — «правонарушители, мошенники и лица, пристрастившиеся к наркотикам».

Вернувшиеся из Москвы мужчины публично заявили, что раскаиваются в своих поступках.

Власти Чечни ранее неоднократно принуждали извиняться выходцев из республики, которые некорректно себя вели в Москве. Так, в апреле 2020 года в Чечню принудительно вернули троих выходцев из региона, которые отказались платить за поездку в московском такси. В октябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на уборку улиц чеченского подростка, который в Москве бросил в пассажира автобуса алюминиевую банку со словами «Ахмат — сила».