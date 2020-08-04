В Саратовской области подростка приговорили к семи годам колонии за нападение на школу с «коктейлями Молотова» и топором

Вольский районный суд Саратовской области приговорил 15-летнего подростка, напавшего на одну из школ в мае 2019 года, к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Подростка признали виновным в покушении на убийство двух и более человек, сообщает региональный СК. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на один миллион рублей.

28 мая 2019 года подросток напал на школу № 4 в Вольске, где он учился. Школьник бросил одну бутылку с зажигательной смесью в кабинет, где находились 18 школьников и учитель, а вторую бутылку — в сторону преподавателя, шедшего по коридору. Ни один из «коктейлей Молотова» не загорелся. Затем нападавший ударил топором по голове 12-летнюю девочку. Она выжила, но лишилась глаза, пишет «Саратов 24». Потерпевшими по делу признали 21 человека.

Подросток признал вину и раскаялся. Ранее он говорил, что не собирался никого убивать. «Я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», — говорил он. Кроме того, на одном из допросов он сказал, что действовал по совету своего дяди — быть строже и не давать себя в обиду.