В даркнете выставили на продажу базу с паспортными данными участников электронного голосования по Конституции

Данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете, сообщает «Коммерсант».

База содержит около 1,1 миллиона номеров и серий паспортов избирателей. Каждая строка стоит один доллар оптом или полтора доллара в розницу. База «полностью свежая», утверждает продавец.

30 тысяч строк данных, рассказал продавец базы «Коммерсанту», что уже продал. По его словам, сами по себе номера паспортов бесполезны, но позволяют обновить и дополнить уже существующие подборки персональных данных. На основе данных паспортов и других существующих баз продавец предлагает покупателям обновленные архивы, содержащие имена, номера СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории. По его словам, спрос на базу велик из-за ее актуальности.

Основатель компании по кибербезопасности DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что это та же самая база данных, которая появилась в интернете после расследования «Медузы». Он отметил, что из базы удалили около шести тысяч номеров, вероятно, недействительных.

9 июля «Медуза» сообщила о том, что данные с номерами и сериями паспортов интернет-избирателей из Москвы и Нижегородской области, хранятся практически в открытом доступе на одном из государственных сайтов. Данные в архиве были зашифрованы в виде цифро-буквенных последовательностей (хеш-сумм), которые оказалось просто расшифровать.

Подробнее об утечке Власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов