Базу с паспортными данными участников онлайн-голосования по Конституции выложили в открытый доступ

Базу паспортов россиян, зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции, выложили в открытый доступ. Об этом сообщает телеграм-канал @dataleak.

«Медуза» 9 июля рассказала об архиве с номерами и сериями паспортов интернет-избирателей из Москвы и Нижегородской области.

Архив лежал на одном из государственных сайтов, данные в нем были зашифрованы в виде цифро-буквенных последовательностей (хеш-сумм). Расшифровать их оказалось достаточно просто.

Имен избирателей, зарегистрировавшихся для голосования онлайн, в архиве нет. «Никакого смысла в такой базе отдельно нет, — полагает @dataleak. — Единственное применение этим данным, это обогащение других баз, содержащих персональные данные (включая паспортные), признаком «регистрировался для участия в электронном голосовании» (орфография и пунктуация сохранены).

подробнее об утечке Власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов