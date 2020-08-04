В Белоруссии через день после президентских выборов пройдут военные сборы

В Белоруссии 11 августа начнутся военные сборы для резервистов в Витебской области, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря белорусского Минобороны Натальи Гаврусик, сборы — плановые, военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года.

Получение повестки не обязательно означает призыв на сборы, отметила Гаврусик.

Заявление Минобороны появилось после сообщения, что военкоматы стали массово приглашать военнообязанных на следующий день после выборов президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, добавляет РБК.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в 103 Витебскую воздушно-десантную бригаду говорил о попытках раскачать внутреннюю ситуацию в стране в ходе предвыборной кампании.