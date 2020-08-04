Sky News: Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам, атаковавшим онлайн-сервисы компании

Производитель умных часов, фитнес-браслетов и техники для GPS-навигации Garmin заплатил «многомиллионный» выкуп хакерам, которые устроили атаку на онлайн-сервисы компании. Об этом сообщили источники издания Sky News.

По данным издания, взамен Garmin получила ключ для расшифровки файлов и возобновления доступа к своим сервисам.

Как отмечает Sky News, Garmin заплатила выкуп через стороннюю фирму Arete IR, чтобы не попасть под санкции США из-за сделки с хакерами.

Каков был размер выкупа, Sky News не уточняет. Издание BleepingComputer со ссылкой на источник писало, что хакеры потребовали от Garmin 10 миллионов долларов за возвращение доступа к ее сервисам.

23 июля у пользователей Garmin начались проблемы с доступом к онлайн- сервисам компании. СМИ сообщили, что системы Garmin подверглись атаке вируса-шифровальщика WastedLocker. Его разработчиком считается хакерская группировка Evil Corp, предположительно связанная с российскими силовиками. Участники Evil Corp находятся под санкциями США.

27 июля Garmin подтвердила, что причиной сбоя стала кибератака, но не стала уточнять подробности о ней. Компания заверила, что хакеры не получили данные пользователей и не ухудшили функциональность продуктов Garmin, а доступ к онлайн-сервисам компании будет полностью восстановлен в течение пары дней.