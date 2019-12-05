12 россиян попали под санкции США за киберпреступления

Министерство финансов США внесло в санкционный список 17 человек, в том числе 12 россиян.

По данным американских властей, они связаны с хакерской группировкой Evil Corp, укравшей из банков по всему миру в общей сложности 50 миллионов долларов.

Также под санкции попали семь компаний из России, которыми, по информации минфина США, руководит Денис Гусев — предположительно, участник Evil Corp.

Одновременно министерство юстиции США сообщило об обвинениях в адрес предполагаемых лидеров группировки, в том числе ее возможного руководителя. Как полагает Вашингтон, это украинец с российским гражданством Максим Якубец.

Forbes в 2015 году писал, что группировка Evil Corp принимала участие в операции Gameover Zeus, во время которой из мировых банков украли не меньше 100 миллионов долларов. Деньги уводили с помощью ботнета Zeus, создателем которого ФБР назвало россиянина Евгения Богачева.

Специалисты по кибербезопасности утверждали, что Богачев также искал информацию о правительствах зарубежных государств, которая могла бы заинтересовать российского президента Владимира Путина.