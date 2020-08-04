Роспечать предложила создать сервис по распознаванию фейковых новостей при помощи искусственного интеллекта

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает создать сервис для проверки достоверности новостей при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Роспечати Ильи Лазарева, направленное в Минкомсвязи.

Такой сервис, следует из письма, сможет с помощью искусственного интеллекта сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять неверные. При оценке достоверности сообщения предполагается учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств или государственных новостных агентств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Воспользоваться сервисом смогут как частные пользователи и организации, так и надзорные ведомства.

Создать сервис по проверке достоверности новостей в Роспечати предлагают к 2023 году в рамках проекта «Искусственный интеллект». Затраты на создание сервиса оцениваются в 94,3 миллиона рублей.

Эксперты, опрошенные РБК, заявили, что создание подобного сервиса теоретически возможно, однако целесообразность и эффективность такого проекта вызывает сомнения.

О планах применять искусственный интеллект для оценки сообщений, в том числе на достоверность, несколько лет назад заявлял Facebook. Однако до сих пор полностью реализовать эти планы соцсети так и не удалось.

С марта 2020 года в России действует , который предусматривает блокировку сайтов, не выполнивших требование Роскомнадзора об удалении недостоверной информации, а также штрафы для юридических лиц и граждан. Роскомнадзор в мае объявил о планах создать публичный реестр источников и авторов недостоверных информационных сообщений.