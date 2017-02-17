Марк Цукерберг заявил, что искусственный интеллект будет читать переписку в фейсбуке. А потом передумал

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг написал пространное письмо о целях компании. Одна из них — помощь в борьбе с терроризмом. Для этого Цукерберг предлагает использовать искусственный интеллект, причем в первой версии письма говорилось, что фейсбук будет следить за перепиской пользователей. Из финальной версии эту строчку удалили.

Каждый год основатели крупных технологических компаний — например, Google и Amazon — пишут открытые письма, в которых рассказывают об успехах и целях. Марк Цукерберг написал такое письмо только в 2012 году, когда Facebook вышел на биржу. В феврале 2017 года он внезапно опубликовал обновление.

В своем посте Марк Цукерберг обращает внимание на разобщенность в мире и рассуждает о необходимости строить «социальную инфраструктуру», объединять людей в сообщества по интересам и так далее. В целом пост пространный, но Цукерберг совсем не пишет о методах, которыми он собирается достигать поставленной цели.

Самый важный пункт обращения Цукерберга — борьба с терроризмом. Основатель Facebook пишет, что в этом поможет искусственный интеллект — он будет отличать новости о терроризме от террористической пропаганды.

Перед публикацией поста в фейсбуке его текст отправили новостным агентствам. Как обратили внимание журналисты Mashable, в первой версии письма, цитаты из которой опубликовало Associated Press, Цукерберг писал, что искусственный интеллект будет читать переписку пользователей.

«В долгосрочной перспективе искусственный интеллект сможет обнаруживать угрозы, которых никто другой не заметит, например планирование терактов в частной переписке», — написал Цукерберг.

В финальной версии письма этого предложения не было. Как заявили в Facebook, оно было «пересмотрено».