Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту предупредил организаторов и участников несогласованных акций протеста о недопустимости таких акций.

Лукашенко заявил, что власти Белоруссии «никому не закрывают рот» и дают возможность высказаться на разрешенных акциях протеста. Но если акция запрещена, то участие в ней — это правонарушение.

«И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, действующий в стране, а, если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор — самым жестким», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко призвал всех, кто хочет другого президента Белоруссии, идти не на площади, а на избирательные участки.

9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, которых считали основными соперниками Лукашенко, не смогли пройти регистрацию в ЦИК. В отношении Бабарико возбудили уголовное дело, он арестован.

После ареста Виктора Бабарико и отказа ЦИК зарегистрировать основных конкурентов Лукашенко в Белоруссии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с ОМОНом. Несколько сотен человек задержали. Возбуждено уголовное дело.