На российско-казахстанской границе в Самарской области произошла стычка мигрантов и Росгвардии

Почти 500 граждан Узбекистана, застрявшие в Самарской области, попытались прорваться через границу с Казахстаном, чтобы уехать на родину. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

«Вчера (3 августа) в 9:00 люди ждали, что будет объявлено решение по их ситуации. Этого не произошло. Тогда они „пошли на прорыв“ на территорию Оренбургской области. Силовые структуры вернули их обратно на территорию Самарской области», — рассказал собеседник «Интерфакса».

Mash сообщает о стычке мигрантов и сотрудников Росгвардии. По данным «Интерфакса», никто не пострадал. В пресс-службе Приволжского округа Росгвардии агентству подтвердили факт столкновения.

Граждане Узбекистана не могут уехать из России, так как Казахстан закрыл границу из-за эпидемии COVID-19 (поезда до Узбекистана идут по территории Казахстана). В середине июля в палаточном лагере на границе оставались несколько тысяч человек.